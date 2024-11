Vertenza Ficomirrors, Mastella: sarebbe duro colpo per l'economia sannita La solidarietà del primo cittadino di Benevento: sostegno ai lavoratori

"La vertenza Ficomirrors è un segnale della pesante crisi dell'automotive che coinvolge l'intero comparto a livello europeo. Per l'economia sannita sarebbe un colpo duro, in un'area come quella del Tammaro che già soffre di strutturali difficoltà socio-economiche. Sono vicino al Sindaco di Morcone e ai Sindaci dell'area e pronto a tutte le iniziative istituzionali in sostegno dei lavoratori, cui va massima solidarietà", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.