De Longis (PD): contrade abbandonate, Benevento non è solo il centro La sollecitazione di Raffaele De Longis, consigliere comunale e provinciale Pd

"Lo stato di abbandono delle contrade di Benevento è evidente: sono tante le segnalazioni che arrivano dai cittadini, come evidenziato anche dal gruppo Pd nelle scorse settimane".

Così Raffaele De Longis, consigliere comunale e provinciale Pd "Questa volta - prosegue - a chiedere aiuto sono i cittadini di Contrada Le Murate: il manto stradale è sprofondato, ma da quando la situazione è stata segnalata al Comune non si è andati oltre una gittata di asfalto a freddo. Troppo poco. Troppo poco per risolvere la situazione ovviamente, come reso chiaro dalle foto corredate alla segnalazione, troppo poco per una amministrazione che, lo ricordiamo, ha basato la propria affermazione elettorale proprio sul consenso ottenuto nelle contrade, per poi abbandonarle totalmente un minuto dopo l'insediamento.

Benevento non è solo il centro (sebbene sia piuttosto probabile che gli elettori del centro sperino nel disinteresse dell'amministrazione, visti i disastri combinati), ma è anche le sue contrade: mortificarle così non è certo corretto".