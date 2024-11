Mastella a Rubano: non sapeva neanche cosa fosse Solitek Il primo cittadino risponde al deputato di Forza Italia

“Rubano? Non sapeva neanche cosa fosse Solitek. Dovrebbe darsi da fare come parlamentare per il territorio ma non vedo nulla”. Così il sindaco Clemente Mastella respinge le accuse del deputato di Forza Italia riguardo al caso dell'insediamento, ora a rischio, dell'azienda lituana Solitek. Le dichiarazioni a margine dell'accensione delle luci natalizie in città. Mastella sulle accuse lanciate dal deputato di Forza Italia Rubano non ci sta. E ribatte: Hanno già risposto nel dettaglio (ndr un messaggio affidato al vicesindaco De Pierro e al presidente Asi Vessichelli), ma Rubano non sapeva neanche cosa fosse Solitek”.

E poi ripercorre la vicenda “Abbiamo partecipato ad un'idea lanciata dal Ministro Urso, accogliendo in città l'ambasciatore lituano, ospitandoli qui. I fondi sono del Pnrr, non c'entriamo nulla”.

E spiega che l'interesse sul caso è ancora vivo “Ho sentito proprio questa sera Bernardo Mattarella, amministratore di Invitalia, per tentare di recuperare una cosa che è complicata”.

E ancora “Rubano non c'era, non si è visto. Non vedo quel che fa per la provincia di Benevento, tranne quando carpisce qualche singolo personaggio. Ma la politica non è questa. Se vuole partecipare chiamasse il suo Governo, il Ministro Urso. Oppure chiedesse attraverso un'interrogazione parlamentare. E' lui che può farlo. Io non sono in Parlamento”.