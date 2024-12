Vicenda Solitek, Mastella sente Urso: tavolo tecnico a Roma "Non stiamo risparmiando nessuno sforzo politico per salvare un'iniziativa di carattere privato"

Lungo e costruttivo colloquio telefonico, stamane, tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Oggetto della conversazione è stata l'azione da esperire per preservare l'investimento dell'azienda lituana Solitek presso il Consorzio industriale Asi di Benevento.

"Ringrazio il Ministro per il garbo e la disponibilità che mi ha offerto a mettere in campo ogni intervento utile e a tenere vivo l'investimento nel campo dell'energia solare. Sarà organizzato un Tavolo tecnico a Roma, presso la sede del Ministero, per analizzare le condizioni di contesto, complessive e specifiche e elaborare una strategia concreta d'intervento finalizzata a scongiurare che l'investimento sfumi. C'è consapevole realismo sulle complesse condizioni di mercato nel settore delle rinnovabili e del solare in particolare, ma ho apprezzato molto il pragmatismo e il senso di responsabilità istituzionale del ministro Urso. Al netto di strumentali e inutili polemiche, non stiamo risparmiando nessuno sforzo politico, burocratico e istituzionale per salvare un'iniziativa economica che, sia ben inteso, resta però di carattere privato e la cui concretizzazione dipende, naturalmente, dalla valutazione finale dell'impresa che investe", conclude Mastella.