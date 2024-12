Crisi dell'automotive "il Governo dia giusta considerazione alle aree interne" La sollecitazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella

"La crisi dell'automotive e le vicende di Stellantis rischiano di produrre effetti devastanti anche e soprattutto sull'economia meridionale e in particolare nelle aree interne, dove le difficoltà delle aziende dell'indotto aggravano un quadro economico-occupazionale già fosco. Faccio appello al Governo, in vista dei tavoli programmati per il 10 e il 17 dicembre, a tenere in debita considerazione il Sud e le aree interne nella programmazione degli aiuti e sostegni pubblici al comparto", lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Nel Beneventano esistono realtà produttive importanti proprio nel comparto dell'indotto automobilistico: dalla valle del Tammaro con lo stabilimento Ficomirrors di Morcone dove è già in corso una vertenza, alla Sapa di Airola ad altre realtà minori, è necessario che la rete di protezione del sostegno pubblico non dimentichi le aziende dell'indotto e le aree interne meridionali. Qualsiasi asimmetria geografica nella pianificazione degli interventi, nazionali e in sede UE, sarebbe inaccettabile", conclude Mastella.