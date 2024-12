Sanità nelle aree interne: Agostinelli chiede incentivi e un tavolo di confronto La sollecitazione del sindaco di San Bartolomeo in Galdo

“Occorre agire subito per garantire la presenza di personale sanitario nelle aree interne, rendendo questi incarichi più attrattivi con incentivi economici e punteggi maggiorati”: con queste parole, Carmine Agostinelli, consigliere provinciale e sindaco di San Bartolomeo in Galdo, interviene sul tema cruciale della sanità per i territori più svantaggiati.

Agostinelli accoglie positivamente ogni iniziativa dedicata alla salute nelle aree interne, ma ribadisce l’urgenza di invertire la tendenza attuale. "Serve immediatamente un tavolo di confronto tra istituzioni locali, regionali e nazionali per definire strategie concrete. Solo così potremo colmare le carenze e garantire ai cittadini un accesso equo ai servizi essenziali".