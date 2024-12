Protocollo Benevento Museo diffuso, Rubano (FI): "Plauso a queste iniziative" "La Soprintendenza, con il suo ruolo strategico, conferma di essere un presidio essenziale"

“L’accordo firmato, ieri, a Palazzo Mosti, alla presenza del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e del Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Mariano Nuzzo, rappresenta un passo avanti significativo per la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale. Questo protocollo, sottoscritto tra Soprintendenza, Comune e Provincia di Benevento, Università degli Studi del Sannio, Tribunale e Asl non solo restituisce alla comunità beni archeologici di grande valore, ma li rende parte integrante del vissuto cittadino, promuovendo conoscenza e senso di appartenenza. È l’esempio concreto di come la collaborazione tra Istituzioni possa portare a traguardi comuni.

La Soprintendenza, con il suo ruolo strategico, conferma di essere un presidio essenziale per la tutela e la promozione del nostro territorio. Un plauso anche al progetto di rilancio del laboratorio di restauro presso l’ex convento ‘San Felice’, che rafforza ulteriormente il legame tra la città e il suo passato.

Il mio sostegno a iniziative come queste è pieno e convinto”, lo dichiara Francesco Maria Rubano, Deputato e segretario provinciale di Forza Italia