Piazzale deposito Air a Ponte Valentino, Pd: si intervenga Chiediamo una collaborazione sinergica delle autorità competenti

"Considerando che oramai la stagione estiva è alle nostre spalle e, che il maltempo imperversa quasi quotidianamente, si fa presente che nel deposito di AIR Campania spa, in località Zona industriale Ponte Valentino, si riscontra una problematica legata alla attuale situazione del manto asfaltato di tutto il piazzale".

Così Paolo Caggiano del direttivo PD di Benevento che prosegue "È un vero problema percorrere lo stesso sia con automezzi dell'azienda che con i privati ed, oltretutto l'utenza che vi si reca negli uffici, per informazioni ed altro, ha anch'essa difficoltà nel camminare in sicurezza.

Chiediamo una collaborazione sinergica delle autorità competenti affinché questo problema si possa risolvere nel più breve tempo possibile anche perché agli occhi delle persone non è uno spettacolo gradevole. Auspichiamo come al solito che ci si prenda carico della segnalazione anche perché viene meno l'immagine di una azienda di trasporto pubblico locale, che offre un servizio efficiente ed equilibrato".