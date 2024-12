Rubano (FI) incontra i vertici dell’INPS di Benevento “Collaborazione indispensabile per migliorare i servizi ai cittadini”

Questa mattina Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia, ha incontrato i vertici dell’INPS presso la sede provinciale di Benevento.

Accolto dal direttore provinciale e dai responsabili degli uffici, l’incontro è stato un’importante occasione di confronto per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e gli uffici periferici dello Stato.

“Ho ribadito la mia piena disponibilità a collaborare con gli uffici periferici dello Stato e con i loro dipendenti – ha dichiarato l’On. Rubano. – L’obiettivo è creare una sinergia concreta, indispensabile per migliorare i servizi e rispondere in modo efficace alle esigenze delle istituzioni e dei cittadini del nostro territorio. L’ascolto e il confronto diretto sono fondamentali per costruire un dialogo costruttivo tra politica e istituzioni”, ha concluso Rubano.