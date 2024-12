Errico aderisce a Forza Italia "Un ritorno alla casa dei moderati" Martusciello: nuova stagione di militanza. Rubano: già a lavoro per le prossime provinciali

“Per me è un ritorno nella casa dei moderati, dopo essere stato messo da parte nel 2018”.

Così Fernando Errico, ex consigliere regionale e già sindaco di San Nicola Manfredi commenta la sua adesione Forza Italia.

Questa mattina presso la segreteria del partito la conferenza stampa per ufficializzare l'ingresso. Ed Errico ha parlato anche dell'allontanamento da De Luca di cui è stato delegato per l’Alta Velocità/Alta Capacità. “Ho avvertito una marginalizzazione della mia azione territoriale, ne ho preso atto, e avendo esaurito le mie funzioni, ho rimesso la delega. Sono dunque tornato dove ero” ha concluso prima di dichiararsi “felice dell'entusiasmo ritrovato”.

Ha fatto il punto sul percorso e sulla crescita di Forza Italia sul territorio, Francesco Rubano annunciando una nuova stagione di rilancio. Nessun riferimento, questa volta, al sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il segretario provinciale di Forza Italia si dedica invece ai suoi caricandoli della responsabilità di un'azione intensa da mettere in campo per il Sannio anche in vista delle prossime competizioni elettorali.

“Per le Provinciali – spiega – il centrodestra metterà mano alla riforma delle province per permettere ai cittadini di scegliere nuovamente il Presidente e il Consiglio provinciale. Forza Italia è già al lavoro con i rappresentanti sul territorio. Faremo tre liste forti e coinvolgeremo la società civile, rappresentando tutte le aree e i settori nella nostra provincia”.

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito, accoglie l’annuncio del ritorno di Errico sottolineandone il valore simbolico e strategico: “L’adesione di Errico si inserisce perfettamente nella linea stabilita dal Consiglio nazionale di ieri, che ha approvato la relazione del nostro segretario Antonio Tajani. È l’apertura ai centristi, un segnale importante per il futuro del nostro partito”. Martusciello evidenzia quindi la visione politica del partito: “In questo Paese ci sono i rossi, i neri e poi ci siamo noi, i bianchi. I bianchi rappresentano una maggioranza, spesso silenziosa, che vogliamo riportare al centro del dibattito politico, dando loro una voce forte e chiara.

Oltre al peso elettorale straordinario di Errico, - conclude il coordinatore forzista - la sua adesione segna l’inizio di una nuova stagione di militanza, che ci guiderà verso un obiettivo ambizioso: la conquista della Regione Campania”.