Antonio Lombardi aderisce a Forza Italia Rubano lo nomina Responsabile Dipartimento Rapporti con le Associazioni

Antonio Lombardi, già presidente provinciale Unpli, aderisce a Forza Italia e contestualmente è nominato Responsabile Dipartimento Rapporti con le Associazioni. Ad annunciarlo è l’on. Francesco Maria Rubano, Deputato e Segretario Provinciale di Forza Italia. “L’adesione dell’amico Antonio Lombardi – commenta l’on. Rubano - rafforza ancor di più l’azione di radicamento del nostro Partito sul territorio. Saprà sicuramente svolgere un ottimo lavoro per la sua passione per la politica e l’esperienza guadagnata sul campo come presidente provinciale Unpli. Da oggi Forza Italia - conclude Rubano - guadagna maggiore centralità anche nei rapporti con le varie associazioni territoriali promuovendo una politica inclusiva e partecipativa”.

“La mia scelta di aderire a Forza Italia – afferma Antonio Lombardi - è maturata attraverso l’ammirazione per il concetto di comunità proposto dal segretario nazionale Antonio Tajani e dal nostro segretario provinciale Francesco Maria Rubano. All’interno del partito vedo sinergia tra giovani e meno giovani e credo che l’equilibrio tra energia ed esperienza sia essenziale per un’efficace azione politica”.