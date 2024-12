Violenza di genere: un'emergenza per il Sannio Iachetta (Forza Italia): Nel 2025 obiettivo è rafforzare la rete per un cambiamento culturale”

“I dati presentati dal Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, in occasione della cerimonia per i 60 anni della Fidapa, confermano che il fenomeno della violenza di genere rappresenta un’emergenza anche nella nostra provincia. Con 233 episodi registrati nel 2023 e 213 nel 2024 fino a novembre, si delinea un trend costante e preoccupante. È importante sottolineare che nel Sannio si registra una media di episodi di violenza di genere pari allo 0,5%: uno ogni due giorni”, evidenzia Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna. “Questi numeri ci impongono una riflessione profonda e un’azione concreta. Non bastano più le manifestazioni simboliche: è necessario puntare sull’educazione per contrastare una cultura che troppo spesso oggettivizza il corpo femminile e non ne riconosce l’integrità”, aggiunge. “Per il 2025, con Azzurro Donna lanciamo una sfida ambiziosa: creare una rete capillare in provincia per sensibilizzare sul rispetto della figura femminile, con il coinvolgimento attivo delle scuole, delle famiglie e delle istituzioni”, annuncia Iachetta. “Vogliamo lavorare su percorsi di educazione al rispetto e alla parità, partendo dai più giovani – prosegue la coordinatrice provinciale –. È fondamentale che bambini e ragazzi crescano in una cultura che insegni a vedere la donna come pari, e non come oggetto o proprietà”.

“Il nostro obiettivo per il 2025 è consolidare una rete di donne in politica, capace di confrontarsi e proporre soluzioni concrete. Non possiamo permettere che i numeri della violenza restino una costante: il cambiamento culturale è l’unica strada per spezzare questa spirale di violenza”, conclude Iachetta.