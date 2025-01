Di Stasi (Forza Italia): "Risultati straordinari per l’export" "Un successo ottenuto grazie all’ottimo lavoro del Ministro Tajani”

“Grazie all’impegno delle nostre imprese e alle politiche per l’export sostenute dal Ministro Antonio Tajani, il commercio verso l’estero raggiunge risultati straordinari”. Così Teresa Di stasi, ‘Responsabile Dipartimento Lavoro’ di Forza Italia. “il nostro Paese – continua la Di Stasi – è al 4° posto al mondo per export: un successo che porta valore, lavoro e orgoglio al nostro Paese. Il rilancio della nostra Nazione passa anche e soprattutto dall'export e abbiamo raggiunto 12 dei 13 obiettivi fissati dalla UE sui risultati economico-finanziari dei Paesi Membri. Un risultato che è frutto dell'incessante lavoro diplomatico del nostro Governo, in particolare del Ministro degli Esteri, fondamentale per aprire all'Italia nuovi mercati. Questo testimonia anche la forza del marchio Made in Italy e la qualità dei nostri prodotti. Forza Italia – conclude Teresa Di Stasi - è e sarà sempre al fianco di chi crea lavoro e contribuisce alla crescita dell’Italia”.