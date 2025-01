Crisi provincia: Forza Italia "Si cambi rotta su fondi per strade e incarichi" Il segretario provinciale di Forza Italia, Rubano, rilancia le 'condizioni' per andare avanti

Dai fondi per la viabilità agli incarichi legali, alla Rocca si andrà avanti se si cambierà rotta.

È in estrema sintesi la proposta di Forza Italia che si è ritrovata per un vertice della segreteria provinciale presso la sede di Viale Mellusi per discutere le proposte programmatiche, in accordo con gli alleati, da sottoporre al presidente Lombardi per sbloccare l'impasse in cui versa l'amministrazione.

"Analizzeremo - ha spiegato Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia - il documento unico di programmazione, bocciato nel consiglio del 31 dicembre scorso, ma anche le proposte di Fratelli d'Italia, (indirizzate anche al presidente della provincia) da noi sostanzialmente condivise, per aprire una discussione".

Entrando nel vivo Rubano chiede di "Spostare le risorse del capitolo di spesa sulle ulteriori assunzioni e quello per le spese legali che ammonta a 300 mila euro su argomenti più importanti come la manutenzione della viabilità".

Invoca un cambio di rotta e più trasparenza tornando anche sul tema degli incarichi legali.

"Non è possibile - rilancia- che il segretario cittadino della medesima forza politica che amministra la Rocca sia beneficiario di 21 incarichi legali".

E sulla messa in sicurezza delle strade chiede che i sindaci siano protagonisti avanzando proposte che dovranno poi essere sottoposte non ad un criterio politico o discrezionale ma, attraverso un software informatico, ad un criterio tecnico per individuare le priorità.

Questo - conclude - ci permetterà di spendere meglio, garantire maggiore sicurezza alla viabilità e risparmiare sulla spesa".

E conclude "Insomma le nostre proposte mirano ad una nuova impostazione per assegnare i fondi sulla viabilità.

La Rocca dei Rettori dovrà essere una opportunità per tutti i professionisti, le imprese, gli amministratori comunali e l'assemblea dei sindaci, nel rispetto delle regole".