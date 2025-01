Meglio, consigliere comunale San Lorenzello, aderisce al Pd L’autonomia differenziata rischia di accentuare disparità tra i territori e penalizzare aree fragili

Con entusiasmo e senso di responsabilità, il consigliere comunale di San Lorenzello annuncia l’adesione al Partito Democratico. "Questa scelta nasce dalla profonda convinzione che il PD, sotto la guida del Segretario Nazionale Elly Schlein, rappresenta la migliore risposta ai grandi temi che stanno a cuore ai cittadini: la difesa della sanità pubblica, il diritto al lavoro e l’opposizione a politiche divisive come l’autonomia differenziata. Il consigliere comunale di San Lorenzello, crede fermamente che sia necessario rafforzare il dialogo con i cittadini e agire con determinazione per contrastare disuguaglianze e ingiustizie che la modernità ci pone davanti. L’autonomia differenziata rischia di accentuare le disparità tra i territori del nostro Paese, penalizzando le aree più fragili e minacciando il principio costituzionale di uguaglianza. Allo stesso modo, è fondamentale lottare per una sanità pubblica equa e accessibile a tutti, contrastando il processo di privatizzazione e garantendo investimenti che rispondano alle reali esigenze delle comunità. La sanità non può essere un privilegio, ma deve restare un diritto universale e tutelato.

Con il Partito Democratico, Giovanni Meglio ha dichiarato di essere determinato a lavorare per costruire un futuro migliore per il nostro territorio e per il nostro Paese, nel segno della giustizia sociale, della sostenibilità e della partecipazione. Rivolge, infine, un sentito ringraziamento a Giovanni Cacciano, Segretario del Partito Democratico del Sannio, per il suo prezioso sostegno e per il lavoro che quotidianamente svolge con impegno e passione per rafforzare il radicamento del Partito Democratico sul nostro territorio, attuando anche nella nostra piccola provincia interna quel modello “inclusivo e progressista” che sta qualificando l’azione politica della Segretaria Nazionale, Elly Schlein. L’adesione al Partito Democratico rappresenta l’inizio di un cammino condiviso, nel quale metterà al centro l’ascolto, il confronto e l’impegno per le battaglie che contano davvero per i cittadini di San Lorenzello e per l’intera comunità provinciale".