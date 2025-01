Pd: doppio appuntamento con il senatore Misiani Alle 15 a Benevento, alle 17.30 incontro pubblico a Sant'Agata dei Goti

Alle ore 15:00 a Benevento, presso la sede provinciale del PD, il Responsabile Economia e Finanze della segreteria di Elly Schlein, insieme al segretario del PD Sannita, Giovanni Cacciano, incontrerà i rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese, del commercio, dei servizi, della cooperazione e dell’agricoltura per un confronto sulla Manovra di Bilancio varata dal Governo Meloni. Riteniamo utile e doveroso mettere in campo una serie di incontri per un proficuo confronto e scambio istituzionale al fine di focalizzare l’attenzione sul mondo del lavoro e delle attività produttive il cui ruolo è cruciale per qualsiasi ipotesi di rilancio dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, della Campania e delle nostre Aree interne in particolare.

- Alle ore 17:30 a Sant’Agata dei Goti, presso la locale Aula Consiliare, il senatore Misiani, insieme al PD del centro saticulano promotore dell’incontro, rappresenterà in un pubblico incontro le proposte economiche che il Partito Democratico ha approntato per “un’altra idea di Italia” che possa superare le gestione asfittica e priva di qualsiasi visione del governo delle destre.

È per Noi essenziale che ognuno dia il proprio contributo e faccia le proprie proposte. Vogliamo che il nuovo PD sia forza fondamentale per nuove alleanze e sia aperto alle diverse forme di partecipazione, una condizione, questa, imprescindibile per dare il segno del cambiamento e l’energia per la costruzione di una alternativa politica credibile nel paese».