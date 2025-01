Centro Sportivo BIOS, Morante (FI) incalza la Provincia: servono risposte "A distanza di tempo dall'interrogazione dal Lombardi nessun chiarimento"

“Sono passati ben 4 mesi da quando il nostro capogruppo di Forza Italia al consiglio provinciale di Benevento, Vincenzo Fuschini, ha presentato una richiesta di chiarimenti riguardo alla gestione del Centro Sportivo BIOS. Un’interrogazione, indirizzata al Presidente della Provincia, Nino Lombardi, che sollevava diverse questioni fondamentali relative alla conduzione della struttura e ai progetti per il suo rilancio. Ad oggi nessuna risposta”.

Così Sabrina Morante Responsabile Sport e Salute di Forza Italia che a distanza di 4 mesi chiede risposte. “A distanza di mesi Lombardi non dia risposte ad alcune specifiche criticità in cui versa ormai il Centro Sportivo BIOS e poi quali sono i progetti ed i programmi che ha in mente la Provincia per rilanciare questo centro sportivo. Presidente Lombardi - conclude la Morante - i sanniti hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche e quali sono le reali intenzioni per garantire un futuro a questa importante realtà sportiva. Mi auguro che giungano i dovuti chiarimenti”.