Sannio: nasce il terzo Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Composto da 36 iscritti ha eletto all’unanimità il suo Referente nella persona di Gaudenzio Di Mella

"Domenica 26 gennaio a Pontelandolfo è nato il terzo Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle della provincia di Benevento che radica la sua presenza nei territori di Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio, Fragneto Monforte, Sassinoro, Campolattaro e Fragneto L’Abate”. Lo riferisce la coordinatrice provinciale del M5S di Benevento, Sabrina Ricciardi.

“Il GT Alto Tammaro - spiega la Ricciardi - composto da 36 iscritti, ha eletto all’unanimità il suo Referente nella persona di Gaudenzio Di Mella, attivista storico e punto di riferimento della realtà provinciale dei 5 Stelle. L’Alto Tammaro affiancherà il GT di Benevento e quello di Montesarchio già attivi sul territorio nelle battaglie già avviate a difesa del territorio come Sanità, passando per privatizzazione dell’acqua, Trasporti, Ambiente e Occupazione”.



“A celebrare la nascita del nuovo gruppo - aggiunge la coordinatrice provinciale - si è unita tutta la comunità provinciale dei 5 Stelle, con il consigliere regionale di Avellino Vincenzo Ciampi, l’on. Enrica Alifano e l’on. Agostino Santillo di Caserta, la neo senatrice Felicia Gaudiano da Salerno e la vice presidente del Senato Mariolina Castellone da Napoli. Tutti i parlamentari, insieme al coordinatore regionale Salvatore Micillo hanno ascoltato le proposte del territorio in vista delle prossime regionali”.

“Prima della manifestazione, è stato trasmesso su maxischermo - conclude la Ricciardi - un videomessaggio di saluto alla comunità sannita dei 5Stelle da parte del presidente Giuseppe Conte. E’ intervenuto dal Friuli Venezia Giulia anche Roberto Fico, che ha incoraggiato la comunità 5 Stelle sannita ad organizzare gruppi di lavoro sulle citate tematiche in vista della battaglia elettorale che sta per arrivare”.