Legge speciale Pietrelcina, approvato emendamento Matera - Garavaglia Per l'incremento dei fondi per la città natale di San Pio

È stato riformulato, nella tarda serata di ieri, Mercoledì 12 Febbraio, in Commissione Affari costituzionali al Senato, l’emendamento a firma Matera e Garavaglia per migliorare gli effetti della cosiddetta legge speciale per Pietrelcina, prevedendo un finanziamento aggiuntivo di 130.000 euro per il 2025 con un ammontare totale che sarà pari, quindi, a 630.000 euro.

“Come rappresentante del territorio, mi sono impegnato personalmente affinché questo emendamento fosse approvato in Commissione - commenta il Senatore Matera ad esito dei lavori della preposta Commissione al Senato - A tal proposito ringrazio il Presidente Balboni ed il Ministro Ciriani che hanno consentito il raggiungimento del risultato. Questa maggioranza e questo Governo stanno lavorando al massimo, nonostante le risorse esigue, per sostenere i luoghi di fede e dare risposte concrete alle Comunità".

Il Senatore Matera ha lavorato nel raggiungimento di tale risultato in perfetta sinergia con il Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze che ha garantito analogo risultato per il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo.

“Pietrelcina - prosegue Matera - è un simbolo di spiritualità ma anche un volano fondamentale per il turismo del Sannio, un motore economico che arricchisce tutto il territorio. Il rifinanziamento ottenuto permetterà di potenziare i servizi e migliorare l’accoglienza dei pellegrini in un anno così significativo come il 2025. È un segnale importante di attenzione verso il nostro patrimonio religioso e culturale, che merita il massimo supporto istituzionale.

Continueremo a lavorare per sostenere le comunità locali e anche le aree interne, troppo a lungo dimenticate. È fondamentale investire in questi territori, non solo per preservarne l’identità e la tradizione, ma anche - ha concluso Matera - per creare nuove opportunità di sviluppo e crescita, affinché nessuna realtà venga lasciata indietro”.