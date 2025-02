Fiorenza Ceniccola selezionata per l’Akadémeia di Firenze La Scuola di politiche europee per il governo del territorio

Sono 50 gli amministratori locali under 35 anni, residenti in Italia o in altri paesi europei, selezionati per partecipare all’Akadémeia di Firenze (Scuola di politiche europee per il governo del territorio) e presentata nei giorni scorsi a Roma. Uno di questi amministratori risponde al nome di Fiorenza Ceniccola, nata 27 anni orsono a Telese Terme, laureata in Diritto e Relazioni Internazionali presso l’Università di Sussex (UK), Master biennale in Legge e l’LPC (Solicitor) nell’ University of Law di Londra, consigliere comunale a Guardia Sanframondi, segretario di Forza Italia Giovani per la provincia di Benevento, vice segretario internazionale Forza Italia Giovani e nell’apprendere la notizia, Ceniccola ha dichiarato: “… sono particolarmente orgogliosa di essere stata selezionata e di poter compartecipare un progetto che intende valorizzare le competenze di giovani amministratori locali e investire in una nuova classe dirigente capace di affrontare con lungimiranza e visione le sfide sempre più complesse che l’Europa è chiamata ad affrontare sulla scena internazionale e, in particolare, per avere un ruolo paritario con i protagonisti del nuovo ordine globale”.