Lega: raccolta firme per la pace fiscale e in Ucraina anche nel Sannio Cinque i gazebo che saranno allestiti in altrettanti comuni del territorio sannita

Anche il Sannio sarà presente nella grande mobilitazione promossa per domani e dopodomani nelle piazza italiane dalla Lega e da Matteo Salvini per la pace fiscale e la pace in Ucraina. "A sinistra parlano di armi e tasse patrimoniali, noi chiediamo pace, serenità, meno tasse e più lavoro", afferma il segretario provinciale Luigi Bocchino. "La rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali per milioni di italiani in buona fede è necessaria, chiediamo una firma a beneventani e sanniti per sostenere questa iniziativa della Lega", conclude il segretario provinciale dei salviniani.

Cinque i gazebo che saranno allestiti in altrettanti comuni del territorio sannita. Domattina si inizia a Benevento città, dalle 10 alle 13.30: il banchetto per la raccolta firme sarà a piazza Risorgimento, angola via Perasso. Nel pomeriggio di domani il banchetto sarà allestito, dalle 16 alle 19, nella piazza principale di Calvi. Domenica mattina si replicherà a San Giorgio del Sannio (dalle 9.30 alle 13) e a Pietrelcina (dalle 10.30 alle 13). Nel pomeriggio di domenica la mobilitazione si concluderà con il banchetto della raccolta firme in piazza ad Amorosi, dalle 15.30 alle 18. Alla mobilitazione prenderanno parte tutti i dirigenti locali del partito di Salvini e il dirigente nazionale Luigi Barone.