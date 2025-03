Provincia: approvato il rendiconto di gestione Lombardi: individuato un avanzo di amministrazione pari a circa 1 milione di Euro

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, predisposto dal Servizio Finanziario ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, dando il via libera al rendiconto, ha dato anche mandato al Dirigente del Servizio Nicola Boccalone di trasmettere lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2024 al Consiglio Provinciale ai fini della sua definitiva approvazione.

Lombardi ha osservato: «il Rendiconto 2024 della Provincia di Benevento attesta la correttezza della gestione e la regolarità della spesa per gli investimenti per i programmi del Pnrr, delle infrastrutture stradali e scolastiche. Inoltre la ricognizione effettuato dal Servizio nei mesi scorsi sui conti dell’Ente ha consentito di individuare un avanzo di amministrazione pari a circa 1 milione di Euro che può essere impiegato per una spesa di qualità secondo gli indirizzi e le indicazioni che vorrà dare il Consiglio Provinciale. Giovedì prossimo discuteremo in sede di Conferenza dei Capigruppo allargata a tutti i Consiglieri anche questo argomento: ritengo molto importante poter immettere nel circuito economico territoriale queste risorse finanziarie. Infatti, si tratta di una fonte di finanziamento che viene resa disponibile nel momento in cui, purtroppo, i trasferimenti dallo Stato si riducono invece ulteriormente rispetto al passato».