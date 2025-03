Superata l'impasse amministrativa: Agostinelli e Fratelli d’Italia soddisfatti “L’azzeramento delle deleghe rappresenta una scelta di responsabilità e di apertura”

"Un nuovo capitolo si apre per la gestione della Provincia. Oggi, presso la Rocca dei Rettori, si è tenuta la conferenza dei capigruppo, un incontro fondamentale che ha sancito un cambio di passo nell’amministrazione provinciale. Preso atto della crisi in atto, il presidente ha accolto la richiesta di azzeramento delle deleghe ai consiglieri e della vicepresidenza, avviando così un percorso istituzionale improntato alla collaborazione e alla condivisione delle scelte politiche".

Così Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello, del gruppo Fratelli d’Italia.

"Una decisione attesa e fortemente voluta dal gruppo Fratelli d’Italia, che ha sempre sostenuto la necessità di una governance partecipata. L’obiettivo è garantire una gestione più efficace e rappresentativa, nella quale tutti i 10 consiglieri provinciali, insieme al presidente, concorreranno alla formazione degli atti amministrativi e all’indirizzo politico della Provincia. Una svolta significativa, che pone le basi per una gestione più equilibrata e inclusiva delle scelte strategiche per il territorio.

La crisi amministrativa degli ultimi mesi - ricordano i due esponenti di Fratelli d'Italia in Provincia- aveva reso necessaria una riflessione profonda sul modello di governance provinciale. Con questo nuovo assetto, si punta a rafforzare la sinergia istituzionale tra i consiglieri, favorendo un processo decisionale condiviso e in grado di rispondere alle esigenze del territorio in modo più efficace. Il prossimo passo sarà la conferenza dei capigruppo allargata a tutti i consiglieri, convocata per martedì 18 marzo, in cui verranno affrontati i vari emendamenti e si darà ulteriore concretezza al nuovo percorso amministrativo. L’azzeramento delle deleghe rappresenta una scelta di responsabilità e di apertura verso un’amministrazione più condivisa e funzionale. È un segnale forte, indice della volontà di superare le difficoltà, mettendo al centro le reali esigenze della nostra provincia. Ora dobbiamo lavorare insieme per costruire una gestione più efficace e rappresentativa di tutti i territori".