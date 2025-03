Pro Loco, audizione Terza Commissione su proposta legge per la valorizzazione Il vicepresidente Mortaruolo: “Le Pro Loco presidio culturale e sociale fondamentale per la Campania

Si è svolta questo pomeriggio, presso il Consiglio Regionale della Campania, l’audizione convocata dalla III Commissione Consiliare Permanente sul testo unificato della proposta di legge recante “Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania”. A presiedere la seconda parte dei lavori, in qualità di Vicepresidente della Commissione, è stato il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa legislativa per riconoscere il ruolo delle Pro Loco nella promozione turistica, culturale e identitaria dei territori campani.

“Le Pro Loco rappresentano un presidio diffuso di impegno civico e promozione culturale, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne come quella sannita. Il loro lavoro è fondamentale per la valorizzazione delle tradizioni locali, la tutela del patrimonio immateriale e lo sviluppo di un turismo sostenibile. Con questa legge, la Regione Campania intende dare riconoscimento e sostegno strutturale alle loro attività, promuovendo forme di collaborazione più efficaci con le istituzioni pubbliche” ha dichiarato Mortaruolo.

Presente all’audizione anche il Presidente provinciale dell’UNPLI di Benevento, Renzo Mazzeo, che ha portato il contributo del territorio sannita e condiviso riflessioni operative e proposte migliorative sul testo. Presenti sia in Aula che in videocollegamento anche i rappresentanti UNPLI di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nonché i Presidenti delle Pro Loco dell’intera regione Campania.

“Il confronto costante con il mondo delle Pro Loco è stato e continuerà ad essere essenziale – ha aggiunto Mortaruolo – per costruire una norma che risponda davvero alle esigenze delle comunità locali e sappia valorizzare il ruolo sociale e aggregativo di queste realtà. Un ringraziamento al Presidente della Commissione, Giovanni Mensorio per l’attenzione mostrata a questa tematica e all’Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci”.

La discussione proseguirà nelle prossime settimane in Commissione per arrivare all’approvazione condivisa del testo da parte del Consiglio regionale.