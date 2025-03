M5S Alto Tammaro a Bruxelles. "Un'iniziativa di dialogo e collaborazione" Per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e sociale

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Alto Tammaro, recentemente costituito, riunisce i comuni di Campolattaro, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio e Sassinoro. La sua missione è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e sociale, sostenere le istanze della comunità e favorire trasparenza, sostenibilità e innovazione. Nei giorni 24, 25 e 26 marzo, una delegazione composta da Angelo Di Gregorio, vice referente del gruppo, e da Toni Paternostro, assessore comunale della città di Morcone, ha visitato Bruxelles grazie all’iniziativa dell’onorevole Danilo Della Valle.

Durante la mattina del 25 marzo, sono stati accolti dallo staff dell’onorevole Della Valle per una visita al Parlamentarium e all’Emiciclo, luoghi emblematici dell’Unione Europea. "Queste visite hanno fornito una panoramica sul funzionamento delle istituzioni europee e sull'importanza del dialogo politico a livello continentale - spiegano Di Gregorio e Paternostro -. Nel pomeriggio, la delegazione ha partecipato a un incontro stimolante con relatori di spicco, tra cui il Professore Preterossi, la giornalista Cristini, l’onorevole Della Valle e l’europarlamentare portoghese Oliviera. Durante l’incontro, sono state discusse tematiche rilevanti, come il riarmo richiesto dall’Unione Europea e le posizioni del gruppo europarlamentare "The Left". La discussione ha coinvolto attivamente il pubblico, dimostrando l’interesse collettivo su questioni cruciali per il futuro dell’Europa. In seguito, la delegazione ha incontrato altri esponenti politici, tra cui l’onorevole Pasquale Tridico e l’onorevole Giuseppe Antoci, per discutere delle problematiche delle aree interne".

Gli esponenti sono stati invitati a visitare i territori del gruppo territoriale M5S Alto Tammaro in occasione di eventi significativi, come l’imminente inaugurazione della sede. "Questa visita a Bruxelles rappresenta un passo importante per il GT M5S Alto Tammaro, poiché rafforza i legami con i rappresentanti europei e porta le istanze del territorio a un livello più alto di discussione. La delegazione è tornata con nuove idee e spunti per continuare a lavorare per il bene della comunità locale, dimostrando l’impegno costante del Movimento 5 Stelle nel promuovere un dialogo attivo e costruttivo a livello europeo".