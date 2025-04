Comune di Benevento: passi avanti per l'uscita dal dissesto L'Assessore Serluca ospite alla trasmissione di ottochannel Punto di vista

“Dopo anni siamo riusciti a mettere in campo un lavoro essenziale per risanare il bilancio, appostare risorse e attutire i colpi che potrebbero esserci nel momento in cui usciremo dal dissesto”.

E' in estrema sintesi il messaggio rilanciato dall'assessore al Bilancio del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca nell'intervista rilasciata al direttore di Ottochannel Canale 16, Pierluigi Melillo per la puntata odierna della trasmissione Punto di vista.

L'esponente dell'esecutivo Mastella ha sintetizzato il lavoro in campo che si è concretizzato nel rendiconto di bilancio 2024, approvato dal consiglio comunale nella seduta di ieri. Come detto obiettivo primario “mettere i conti in sicurezza con un bilancio saldo per l'uscita dal dissesto”.

Spazio anche alle azioni necessarie per rispettare i termini imposti dal Pnrr, scadenza al 30 giugno 2026, che ha premiato Benevento con il numero di finanziamenti più alto rispetto al numero di abitanti.

Si è parlato anche della positiva gestione di settori chiave come rifiuti e risorsa idrica attraverso la partecipata del Comune Asia, e la Gesesa.

Infine le prospettive per il prossimo futuro, a partire dall'azione di lotta all'evasione che il Comune sta portando avanti per migliorare le entrate e ridurre le tasse.