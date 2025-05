Sicurezza sul lavoro "Servono interventi sui subappalti" L'intervento di Simeone, Forza Italia Alto Tammaro

“Le parole del nostro vicepremier Antonio Tajani rappresentano una presa di posizione netta e necessaria: la piaga delle morti sul lavoro è una ferita che il nostro Paese non può più tollerare. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare una priorità assoluta, non solo nei tavoli istituzionali, ma nelle azioni quotidiane di governo, imprese e istituzioni locali”.

Così in una nota Simeone, coordinatore di Forza Italia Alto Tammaro.



“Condividiamo pienamente la necessità, espressa da Tajani, di intervenire con determinazione sulla catena dei subappalti – prosegue Simeone – dove spesso si annidano zone d’ombra che mettono a rischio la vita dei lavoratori. È altresì fondamentale potenziare l’azione degli ispettori dell’INAIL e supportare quelle aziende che investono in sicurezza”.



“Nessuno – conclude – dovrebbe uscire di casa per lavorare senza la certezza di poter tornare a casa sano e salvo. Come Forza Italia sul territorio, continueremo a sollecitare attenzione e interventi reali su questo fronte, in sinergia con il lavoro del governo e del nostro partito a livello nazionale”.