Agostinelli e Mauriello (FdI): "Matera Segretario d’Aula, orgoglio del Sannio" I consiglieri provinciali: "Garanzia per il territorio”

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello si congratulano con il senatore Domenico Matera per la sua elezione a Segretario d’Aula del Senato della Repubblica, avvenuta con 91 voti favorevoli nell’Assemblea di Palazzo Madama.

“Quella del senatore Matera – dichiarano Agostinelli e Mauriello – è una nomina che ci riempie di orgoglio e che rappresenta un prestigioso riconoscimento al suo lavoro costante, alla competenza e alla profonda dedizione istituzionale con cui ha sempre onorato il suo mandato parlamentare. Il suo legame con il territorio è una garanzia per le istanze della provincia di Benevento, che oggi viene rappresentata ai più alti livelli della vita parlamentare”.

La nomina di Matera arriva in seguito alla designazione del senatore Antonio Iannone a Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. Un passaggio che rafforza ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia nelle istituzioni nazionali e testimonia la qualità della classe dirigente campana.

“Il senatore Matera – proseguono Agostinelli e Mauriello – è da sempre un punto di riferimento politico e umano per noi e per tantissimi amministratori locali. La sua elezione all’Ufficio di Presidenza del Senato rappresenta non solo una promozione personale, ma anche un investimento sul futuro del Sannio. Siamo certi che saprà interpretare questo nuovo incarico con equilibrio, autorevolezza e spirito di servizio, come ha sempre fatto finora”.

I consiglieri concludono rinnovando al senatore Matera “i migliori auguri di buon lavoro, certi che continuerà a portare avanti con forza e coerenza le battaglie della nostra terra all’interno delle istituzioni della Repubblica”.