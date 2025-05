Benevento. Lavori e turismo, il vicesindaco De Pierro: la città sta crescendo "Con l'amministrazione guidata dal sindaco Mastella nuovo volto per decoro e accoglienza"

“Un grazie a tutti i cittadini che stanno che ci stanno supportando per una città più bella ed accogliente con nuovi servizi e infrastrutture nonostante qualche disagio”. Così il vicesindaco Francesco De Pierro oggi a margine del taglio del nastro - presente anche l'assessore regionale al turismo, Felice Casucci - di “Benevento in fiore” che si svolgerà in questo fine settimana nella villa comunale “un polmone verde curato in ogni dettaglio” ha rimarcato il numero due dell'amministrazione retta dal sindaco Clemente Mastella questa mattina assente per impegni fuori città.

“Negli ultimi tempi – ha aggiunto De Pierro presente alla cerimonia inaugurale con gli assessori Attilio Cappa e Luigi Ambrosone – in città stiamo registrando una massiccia presenza di studenti in cita e di turisti. Entro l'estate saranno terminati i lavori per il rifacimento di piazza Risorgimento e in essere ci sono tante altre opere che restituiranno identità a Benevento e al Sannio intero come per il Malies, scuole e terminal”.

L'intervista nel video