Fratelli d'Italia rilancia: Cirielli la scelta giusta per la Campania Oltre le logiche di partito

"Le recenti dichiarazioni del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che auspica la scelta di un candidato civico per la presidenza della Regione Campania, sembrano più una mossa tattica che una strategia politica condivisa. In un momento in cui il centrodestra dovrebbe presentarsi unito e coeso, l'idea di affidarsi a un nome esterno rischia di indebolire la coalizione e di allontanare gli elettori".

Così Gianmariamichele Ciaburri Responsabile Fratelli d'Italia Area del Titerno che prosgeue "Edmondo Cirielli rappresenta la sintesi perfetta tra competenza, esperienza e radicamento territoriale. Vice Ministro degli Esteri, già presidente della Provincia di Salerno e figura di spicco di Fratelli d'Italia, Cirielli ha dimostrato nel corso degli anni una profonda conoscenza delle dinamiche regionali e una capacità di visione strategica per il futuro della Campania.

Affidarsi a un candidato civico, per quanto rispettabile, significherebbe rinunciare a una leadership forte e riconosciuta, in un momento in cui la Campania ha bisogno di risposte concrete e immediate. La proposta di Tajani appare quindi come un tentativo di rinviare una decisione fondamentale, forse per mancanza di alternative valide all'interno del suo partito.Fratelli d'Italia, forte del consenso crescente e della presenza capillare sul territorio, ha il dovere e il diritto di proporre un candidato autorevole come Cirielli. La Campania merita una guida solida, capace di affrontare le sfide della sanità, dell'occupazione e dello sviluppo economico con determinazione e competenza.

È tempo che il centrodestra si assuma la responsabilità di scegliere il meglio per la regione, senza farsi condizionare da logiche di partito o da calcoli elettorali. Cirielli è la scelta giusta, l'uomo giusto al momento giusto".