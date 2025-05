Appia e Fondovalle. Matera "Grazie ad Anas per avere recepito mie istanze" "Entro la metà del mese di Giugno ho avuto garanzie anche per sistemazione Appia"

"Inizieranno nella giornata odierna i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo il tratto sannita della Fondovalle Isclero a ridosso del confine casertano. Di tanto ringrazio la struttura dell'Anas per aver recepito e prestato attenzione puntuale alle mie ripetute istanze".

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera ad esito di un incontro che, proprio nella mattinata di oggi, il medesimo ha avuto, accompagnato dal consigliere provinciale nonché sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli, presso la struttura regionale di Anas con l'ingegnere Nicola Montesano.

"Entro la metà del mese di Giugno - aggiunge Matera - ho avuto garanzie rispetto al fatto che prenderanno inizio analoghi lavori anche lungo la strada statale Appia tratta Tufara-Roccabascerana".

I lavori

Come si ricorda, con una prima nota del 26 Febbraio, il parlamentare caudino aveva sollecitato, presso Anas, interventi di riqualificazione di specifiche sezioni delle due arterie in tal senso raccogliendo le istanze di cittadini e rappresentanti istituzionali che avevano a più riprese posto l'accento sulla condizione di diffuso ammaloramento di tratte che sono centrali entro le dinamiche dei movimenti del Sannio. Ed un paio di settimane addietro, in effetti, si ebbe già un primo step di interventi con il rifacimento della superficie viaria lungo l'Appia in corrispondenza della sezione Apollosa-Castelpoto.