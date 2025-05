Parisi: "Progetto GOL gestione inaccettabile, da 4 mesi la Regione non paga" Il sindaco di Limatola: situazione paradossale: un'iniziativa nata per il reinserimento lavorativo

“Quello che si sta verificando, ormai da tempo, con il progetto GOL rappresenta la fotografia esatta della scellerata gestione di questo Governo regionale".

A segnalarlo è il sindaco di Limatola, Domenico Parisi.

“La situazione è assolutamente paradossale – continua Parisi –. Il progetto GOL è nato per sostenere, almeno in parte, persone che hanno perso il lavoro o che sono inoccupate, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento professionale.

Ebbene, da quattro mesi la Regione non paga questi lavoratori.

Si tratta di padri e madri di famiglia che, nonostante abbiano svolto regolarmente le loro attività, non ricevono lo stipendio non da un privato, ma da un Ente pubblico.

"La Regione scollegata dalla realtà quotidiana"

È una contraddizione intollerabile, alimentata da continue aspettative da parte dei lavoratori”

Il primo cittadino di Limatola ricorda poi come, diversi giorni fa, la Regione Campania avesse annunciato il ritorno alla regolarità nei pagamenti a partire dal mese di Aprile

“Purtroppo nulla di vero – afferma – Migliaia di persone in tutta la regione attendono ancora di essere retribuite da oltre 120 giorni. È uno schiaffo inaccettabile alla loro dignità: quella stessa dignità che avevano forse appena ritrovato, e che oggi viene nuovamente calpestata”.

Parisi conclude con una dura accusa “Siamo di fronte a un Governo regionale completamente scollegato dalla realtà quotidiana. Solo così si può spiegare una condizione tanto vergognosa, che – come sempre – ricade unicamente sui cittadini".