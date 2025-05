Azzurro Donna, Mazzone: "Basta Giunte senza donne" La coordinatrice di Vitulano: "Con Forza Italia per coinvolgere sempre più donne in politica”

“La partecipazione femminile alla vita politica locale, nel nostro Paese, è ancora troppo bassa. Nonostante le leggi sulla parità, sono ancora molte le amministrazioni che escludono le donne dagli esecutivi, come se il contributo femminile fosse secondario o accessorio.”.

Lo dichiara l’avvocato Giovanna Mazzone, coordinatrice di Azzurro Donna a Vitulano.

“Secondo la sociologa Fatima Farina, le donne non si avvicinano ai partiti. In troppi casi si continua a perpetuare una logica maschile che chiude le porte al cambiamento e all’innovazione. Ma qualcosa si muove: la città di Matera, come ha già sottolineato Azzurro Donna Basilicata, ha dato un segnale forte e coraggioso, candidando con convinzione decine di donne al consiglio comunale. Così come Scalea, dove una delle liste, ‘Scalea Futura’, ha presentato un numero significativo di donne con entusiasmo e rispetto”.

La strada seguire

“È la direzione giusta – conclude Mazzone – ma la strada è ancora lunga. Alle donne dico: siate audaci. La politica ha bisogno del nostro sguardo, della nostra competenza, della nostra determinazione. Insieme alla coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Anna Iachetta, lavoreremo in questa direzione per coinvolgere sempre più donne in politica”.