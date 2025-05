Provinciale 97 Vitulanese, Fuschini (FI): "Provincia immobile da oltre 2 anni" Il consigliere provinciale: "Ignorata anche la segnalazione del sindaco di Fragneto Monforte”

“È inconcepibile che a distanza di oltre due anni dalla segnalazione ufficiale del Sindaco di Fragneto Monforte, Luigi Facchini, non vi sia stato alcun riscontro da parte della Provincia sulle condizioni critiche della SP 97 – Vitulanese II Tronco, compromessa da smottamenti e frane che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini”.

Lo dichiara Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, che in data 20 maggio ha presentato un’interrogazione formale al Presidente della Provincia di Benevento, chiedendo chiarimenti urgenti sull’intervento manutentivo richiesto dal Comune di Fragneto Monforte già nel dicembre 2022.



“La strada – spiega Fuschini – è interessata da dissesti che, a seguito delle abbondanti piogge, hanno causato il cedimento della carreggiata, con conseguente rischio per la circolazione. Le condizioni si sono ulteriormente aggravate e ad oggi nulla è stato fatto”.

Nell’interrogazione, indirizzata anche al Prefetto e al deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, Fuschini chiede conto dello stato di progettazione dell’intervento, dell’eventuale approvazione dell’atto, dei pareri degli enti sovraordinati, della possibilità di accesso a finanziamenti specifici per il dissesto idrogeologico e di eventuali azioni provvisorie già realizzate o previste.

“La Provincia – conclude Fuschini – ha il dovere di garantire la sicurezza delle strade e non può ignorare segnalazioni documentate da parte dei sindaci. Ora servono risposte precise e soprattutto interventi immediati: non si può attendere che accada l’irreparabile per muoversi”.