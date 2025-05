Russo (Lega) denuncia: residenti di via Moranti abbandonati e senza servizi La sollecitazione: il Comune di Benevento ha l’obbligo di intervenire

“Le famiglie e gli abitanti di via Moranti a Benevento, una zona dell’Epitaffio che guarda verso Apollosa, sono stati abbandonati dall’amministrazione comunale al proprio destino. Zero servizi, zero manutenzione della strada, zero pulizie. È necessario che qualcuno intervenga e si ricordi che ai residenti non si possono chiedere soltanto i voti o pretendere le tasse ma gli stessi hanno anche dei diritti”. A dirlo è Nanni Russo, già consigliere comunale di Benevento e neo dirigente della Lega Salvini Premier. “È vergognoso che malgrado i residenti abbiano scritto mesi fa a mezzo pec al sindaco Mastella, all’assessore ai Lavori Pubblici e alla consigliera delegata alle contrade, nessuno si è degnato di dare nemmeno una risposta. Non è possibile che ci siano residenti di serie A e altri di serie D”, aggiunge Nanni Russo.

Mancano tutti i servizi essenziali

“Nella zona mancano tutti i servizi essenziali. Non c’è l’acqua potabile, è sprovvista di fognature e depurazione, mancano la pubblica illuminazione, il gas metano e la fibra, la sede stradale è utile al transito di una sola autovettura e in diversi punti ci sono delle frane che non consentono il transito nemmeno allo scuolabus”, spiega il dirigente della Lega. “Le predisposizioni e gli allacci si trovano tutti all’inizio di via Moranti, per cui i costi per garantire agli abitanti della zona i servizi non sarebbero tanto onerosi visto che parliamo di una strada di soli due chilometri densamente abitata. Il Comune di Benevento ha l’obbligo di intervenire perché non è possibile che il 2025 ci siano ancora residenti che non abbiano l’acqua potabile. Si guardi alle esigenze di tutte le contrade e non soltanto a quelle magari più fortunate soltanto perché c’è l’attenzione maggiore di qualche consigliere comunale”, conclude Nanni Russo.