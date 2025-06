Referendum, Mastella: "Torsione a sinistra, moderati dimenticati" Il sindaco di Benevento e leader di Ndc: "Così la sinistra perde"

Non servivano particolari doti di preveggenza politica per prevedere. Ogni volta che prevalgono divisioni, tentazioni autarchiche della sinistra ed emarginazione dei moderati e delle loro sensibilità culturali, il risultato non arriva", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader di NdC Clemente Mastella.

"Gli errori del resto sono stati evidenti. Su temi di natura tipicamente sindacale, i sindacati confederali sono andati in ordine sparso: è mancata l'unità necessaria. Ormai è chiaro, d'altronde, che l'ottenimento del quorum è possibile solo con fronti ampi e coesi che riescano a tenere dentro più anime della cultura del Paese. Si è preferito invece torcere a sinistra il referendum, nell'illusione di ricavarne un dividendo di visibilità e identità. Ma il verdetto dell'aritmetica politica continua a essere implacabile, ogni volta che la sinistra dimentica il centro e insegue il miraggio di un'autosufficienza che non c'è nel Paese", chiude Mastella.