Irpef, Rubano: da Tajani messaggio chiaro per aiutare ceto medio "Un segnale chiaro di attenzione verso famiglie, lavoratori e imprese"

“Forza Italia si è sempre battuta per il ceto medio, motore del Paese. Il taglio dell’Irpef non è solo una misura economica, ma un segnale chiaro di attenzione verso famiglie, lavoratori e imprese. Oggi il vicepremier Tajani riafferma, in una intervista, una priorità strategica: una riforma strutturale capace di rafforzare la fiducia e rilanciare la crescita. Una scelta coerente, di buonsenso, che guarda al futuro.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia in Commissione Finanze.