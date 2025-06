Province. Barone: grazie al ministro Salvini reintegrate risorse per viabilità Il responsabile Enti Locali della Lega in Campania: si dovranno velocizzare i cantieri

“Grazie al Ministro Salvini saranno reintegrate le risorse per le province destinate alla viabilità”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’esito dell’incontro con l’Anci, l’Upi e il Mef, ha elaborato una proposta per reintegrare 350 milioni di euro alle Province per gli anni 2025-2026.

“I fondi saranno condizionati al rispetto di una serie di adempimenti finalizzati alla massima velocizzazione dei cantieri, per evitare che le risorse rimangano giacenti”, afferma Barone. Ovviamente il testo elaborato dal Mit sarà inserito nel primo provvedimento utile.