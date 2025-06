Noi Moderati celebra il congresso nel Sannio e rilancia Carfagna per la Regione Antonio Puzio eletto coordinatore provinciale

Noi Moderati serra le fila in vista delle prossime scadenze elettorali e celebra il congresso provinciale con l'elezione a coordinatore provinciale di Antonio Puzio che nel suo intervento ha ribadito la necessità di “avanzare uniti con tutti i leader del centrodestra”. Presenti all'appuntamento, seppur in momenti distinti, il senatore di Frateli d'Italia Domenico Matera, Luigi Bocchino, coordinatore provinciale della Lega e il deputato Francesco Maria Rubano, coordinatore provinciale di Forza Italia.

Da Benevento il segretario regionale di Noi Moderati Gigi Casciello, che ha presieduto il congresso con Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti Locali, guarda all'indicazione di Mara Carfagna per il dopo De Luca alla guida di Palazzo Santa Lucia.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità con una delle persone più autorevoli che abbiamo: è chiaro che si tratta di una dichiarazione di disponibilità. Sul tavolo c'è l'autorevole candidatura del viceministro Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, c'è stata quella dell'europarlamentare Fulvio Martusciello, che poi ha fatto un passo indietro anche se nessuno glielo ha chiesto, nel senso che per noi resta una candidatura autorevole”.

Poi punta a definire i programmi “Il problema non è il nome, è la visione e noi dobbiamo dare alla Regione. Una visione nuova, diversa, perché la regione Campania esca dalle secche delle emergenze almeno su tre fronti, la sanità, i servizi pubblici, penso ai trasporti, e il lavoro. Su quest'ultima abbiamo già dimostrato di essere capaci di dare lavoro alla Campania, mettendo in moto le ZES, l'abbiamo fatto proprio con il ministro del sud proprio Maria Carfagna e poi col governo Meloni”.

A margine dell'appuntamento il senatore Matera ha invece rimarcato “Credo sia maggiormente utile, una scelta partitica per il candidato Presidente alla Regione. Ovviamente come Fratelli d'Italia abbiamo il nostro candidato più autorevole e riteniamo che sia la pedina più importante sul tavolo: il viceministro Edmondo Cirelli. Qualunque sarà la scelta – avverte - come concordato al tavolo nazionale della coalizione di centrodestra siamo pronti a rimboccarci le maniche e a correre per far vincere un centrodestra unito, forte e compatto”.

Matera ribadisce che è ancora presto per parlare dei nomi dei candidati consiglieri ma spiega “Se necessario sarò in campo. Sicuramente – dettaglia - Fratelli d'Italia punta di eleggere il consigliere regionale bissando l'obiettivo delle ultime politiche”.