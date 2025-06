Province, Caporaso (Forza Italia): "Subito una riforma strutturale" "Noi pronti con programma e liste competitive”

“Le dichiarazioni del Ministro Piantedosi confermano un cambio di passo atteso da anni: ridare dignità alle Province non può limitarsi a un restyling normativo, ma deve fondarsi su competenze ben definite e un sistema di finanziamento stabile e sostenibile”. Così il responsabile Enti Locali di Forza Italia, Antonello Caporaso, commentando l’intervento del Ministro dell’Interno durante l’assemblea dell’UPI Toscana.

“Forza Italia ha sempre creduto nel ruolo delle Province come enti intermedi fondamentali per garantire servizi efficienti ai cittadini, soprattutto nei territori più periferici. Ora serve una riforma strutturata, che non si fermi all’assetto istituzionale, ma affronti finalmente anche la questione delle risorse economiche, come lo stesso Piantedosi ha giustamente evidenziato”.



“La volontà del Governo di arrivare a una proposta condivisa già prima della pausa estiva è un segnale importante”.



“Noi siamo pronti ad affrontare questa nuova fase politica ed elettorale. Con il nostro parlamentare Francesco Maria Rubano siamo già al lavoro per organizzare un programma serio e liste competitive per vincere e valorizzare la classe dirigente sannita. Siamo aperti anche al confronto con altre esperienze moderate che pongano al centro gli interessi dei cittadini e dello sviluppo del nostro territorio”.