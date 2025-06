Potere al popolo Sannio aderisce al Presidio Usb Il 20 giugno sotto la prefettura

Potere al Popolo Sannio aderisce con convinzione al presidio promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB) di Benevento, in programma venerdì 20 giugno alle ore 10 sotto la Prefettura, in occasione dello sciopero generale nazionale.

Saremo presenti in piazza al fianco di lavoratrici e lavoratori, studenti, disoccupati, pensionati, per dire basta alla guerra, al riarmo e alla militarizzazione della società, che stanno sottraendo risorse vitali a sanità, scuola, trasporti pubblici e welfare. Il vertice NATO del 24-25 giugno rappresenta un ulteriore passo verso un modello economico e sociale sempre più subordinato alle logiche belliche e al profitto delle grandi industrie del comparto militare, come Leonardo e Fincantieri, sostenute da fondi pubblici mentre i diritti dei lavoratori vengono smantellati e precarizzati.

Denunciamo con forza la complicità del governo italiano nel genocidio in corso a Gaza, attraverso la fornitura di armi e tecnologie da parte di aziende italiane al servizio dell’esercito israeliano. La nostra scelta di scendere in piazza è una scelta di parte: contro le guerre, contro lo sfruttamento e contro la repressione del dissenso nei luoghi di lavoro.

È la scelta di chi vuole affermare un’altra idea di società, fondata su pace, giustizia sociale, diritti e dignità per tutte e tutti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare e a rompere il silenzio che circonda questo modello di sviluppo sempre più disumano. Il 20 giugno saremo sotto la Prefettura di Benevento, perché non vogliamo bombe e droni, ma salari, pensioni e diritti. E per le stesse ragioni saremo a Roma il giorno dopo, sabato 21 giugno, per una grande manifestazione nazionale con partenza dalle 14 a Piazza Vittorio.