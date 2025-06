Ambiente, Rubano: importanti risorse per messa in sicurezza comuni beneventano Il deputato di Forza Italia: interventi concreti, fondamentali per la sicurezza del territorio

“Il Governo è in prima linea contro il dissesto idrogeologico e, grazie all’autorevole azione del ministro Piantedosi, sono state stanziati importanti risorse per contrastare e aiutare i territori colpiti da eventi eccezionali e per la messa in sicurezza di territori a rischio, strade, ponti, viadotti ed edifici scolastici. Come deputato del territorio, sono lieto di annunciare, i finanziamenti che saranno destinati ai comuni della provincia di Benevento, Colle Sannita, Castelvetere, Paduli, San Lupo, la comunità montana del Fortore e del Taburno, Paolisi, Campolattaro, Castelpoto. Castelpagano, Pesco Sannita e, infine, San Nazzaro. Si tratta di interventi concreti, fondamentali per la sicurezza del territorio e delle comunità”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia.