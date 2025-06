Benevento, Tajani: il terzo mandato non ci sarà, serve candidato civico Intervento del vicepremier e leader nazionale di FI al congresso cittadino di San Giorgio del Sannio

“Forza Italia è in movimento, sta vivendo un momento di grande protagonismo politico. Dobbiamo concludere la stagione dei congressi prima della pausa estiva e prepararci alle elezioni: noi siamo pronti”.

Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo in collegamento telefonico al congresso cittadino di San Giorgio del Sannio.

Sul tema delle elezioni regionali in Campania, Tajani è stato chiaro: “Non ci sarà il terzo mandato. Toccherà a noi, dunque, individuare il futuro presidente della Regione. La scelta migliore per il centrodestra è quella di un candidato civico, che vada oltre i confini del nostro schieramento. Lo dico con rispetto per tutti i nomi finora emersi. Ma credo sia necessario guardare oltre”.

“Ne ho parlato con Fulvio Martusciello e continueremo a confrontarci con gli alleati. Le liste per le regionali saranno competitive: possiamo vincere questa partita. Conto su tutti voi”, ha concluso Tajani, sottolineando “i grandi risultati che Forza Italia sta raggiungendo attraverso battaglie politiche, economiche e sociali”.

Tajani ha poi ringraziato Francesco Maria Rubano, segretario provinciale e deputato di Forza Italia: “Francesco è una risorsa preziosa per il nostro partito e una garanzia per il territorio che rappresenta con impegno e serietà in Parlamento. Ho per lui grande stima e fiducia: sono certo che, con il sostegno di Forza Italia e dei nostri amministratori locali, continuerà a ottenere risultati concreti per le comunità del Sannio.

Ringrazio Forza Italia di San Giorgio del Sannio, l’Assessore comunale Giacomo Zampetti, Gerardo Campana eletto segretario cittadino, i sindaci, gli amministratori e tutti i dirigenti della provincia di Benevento”.