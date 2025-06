Regionali, Rubano: nel Sannio apriamo a centristi “Io garante con vertici partito”

“Per le regionali vi invito a raccogliere idee e proposte tra gli elettori e i rappresentanti del settore delle imprese, delle professioni, del comparto agricolo, sanitario e associativo. Apriamoci alla società civile e all’aera dei moderati. Non parliamo degli altri, non attiviamo scontri personali , distinguiamoci dai veleni e dai rancori”. Così Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento, in un messaggio indirizzato ai sindaci ed amministratori locali azzurri e alla dirigenza del partito.

Regionali, Rubano: grande occasione di cambiamento

“Noi - prosegue - dobbiamo costruire e non distruggere. Parliamo di idee e di programmi, e per farlo dobbiamo essere capaci di potenziare la campagna di ascolto con i cittadini e renderli protagonisti insieme a noi di una grande occasione di cambiamento. Dobbiamo essere capaci di essere garanti di un nuovo modo di governare la Campania. Noi, piu’ degli altri, possiamo rappresentare una garanzia per come stiamo curando, quotidianamente, il territorio e per la fiducia che riscontriamo ogni giorno. Siamo l’unico soggetto politico che non vive il territorio a fasi alterne, ma siamo presenti tra la gente ogni giorno, riportando la politica a stretto contatto con i cittadini. Apriamoci a chi vuole dare un contributo di idee, a chi ha esperienza amministrativa, a chi ha i nostri stessi valori democratici - cristiani. Forza Italia è un partito di centro e le elezioni si vincono solo al centro. Apriamo quindi i nostri confini, privilegiando gli interessi dei cittadini, e accogliamo in Forza Italia chi vorrà partecipare ad un nuovo percorso”.

Obiettivo: un nuovo governo regionale a trazione centrista

“L’obiettivo – spiega ancora il deputato di Forza Italia - è consegnare finalmente ai cittadini una nuova stagione di crescita e di progresso grazie ad un nuovo governo regionale a trazione centrista. Ringrazio i vertici regionali e nazionali del partito, gli amici Fulvio Martusciello ed Antonio Tajani, per la fiducia che mi trasmettono in ogni occasione, come ieri a San Giorgio del Sannio. In provincia di Benevento – conclude - chi desidera costruire una prospettiva politica forte e vincente potrà essere certo che avrà in noi interlocutori seri e credibili. Ne sono io il garante sul piano regionale e nazionale”.