Benevento: la Lega in piazza a difesa delle forze dell’ordine Per illustrare ai cittadini il decreto sicurezza di recente approvato in parlamento

Nel fine settimana la Lega del Sannio è scesa in piazza a difesa delle forze dell’ordine e per illustrare ai cittadini il decreto sicurezza di recente approvato in Parlamento. Gazebo nelle piazze di Benevento, Fragneto Monforte e Montesarchio dove sono state raccolte circa 1.000 firme, mentre martedì la Lega sarà di scena a San Giorgio del Sannio durante il mercato settimanale. Così in una nota a firma del coordinatore provinciale, Luigi Bocchino.

Presenti i massimi dirigenti provinciali Luigi Bocchino e Luigi Barone nonché il responsabile della Valle Caudina Michele Izzo unitamente a molti militanti della zona.

Decreto sicurezza: ecco cosa prevede

“Com’è noto – si legge in una nota - il decreto sicurezza fortemente voluto dalla Lega rafforza la tutela dei cittadini e delle loro libertà per quanto riguarda la lotta all’occupazione abusiva di case ed edifici pubblici, con daspo anti maranza in stazioni e metropolitane, e tolleranza zero in caso di truffe agli anziani: prevede inoltre l’inasprimento delle pene per i teppisti e violenti di ogni genere. La sicurezza dei cittadini è affidata alle forze dell’ordine a cui va tutta la gratitudine e la solidarietà da parte della Lega del Sannio per ciò che fanno a tutela della intera collettività. Una solidarietà convinta, e non di facciata, prevista normativamente con la tutela legale delle forze di polizia e pene più severe per chi aggredisce gli agenti delle forze dell’ordine. Le libertà sono di tutti, vanno difese sempre, non hanno colore politico: ma devono sempre manifestarsi nel rispetto delle libertà altrui, altrimenti l’anarchia impera sovrana”.