Azzurro Donna, a Montesarchio il convegno "Antifragili – oltre la resilienza" Forza Italia, Iachetta: “Un’occasione di confronto e dialogo”

E' in programma venerdì, 27 giugno, alle 18 presso la sala consiliare del Comune di Montesarchio, il convegno “Antifragili – oltre la resilienza”, promosso da Azzurro Donna Forza Italia.

L’iniziativa è promossa dalla coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Anna Iachetta – si legge in una nota - e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del mondo educativo, imprenditoriale e sociale, in un confronto aperto sul valore dell’antifragilità come leva di trasformazione, oltre il concetto tradizionale di resilienza.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali di Carla Ciccarelli, coordinatrice regionale della Campania di Azzurro Donna, Lucia Pangaro, coordinatrice regionale della Basilicata, e Giovanna Mazzone, coordinatrice cittadina di Vitulano.

Seguiranno gli interventi del professor Gregorio Prisco, esperto in processi educativi e formativi, del sindaco di Durazzano Pasqualina Grasso, della Ceo Amelia Cuomo, della coach dei valori Maria Punzo, del consigliere provinciale Vincenzo Fuschini, e dell’avvocato Anna Iachetta. Concluderanno i lavori Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia e capodelegazione FI al Parlamento europeo.

“Sarà un’occasione di confronto e dialogo su un tema di grande attualità e di grande fascino ”, ha dichiarato Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.