Gdf, Sannio: Rubano, presidio fondamentale di legalità e sicurezza "Storia del Corpo fatta da uomini e donne in campo per la legalità economica e finanziaria"

“Nel celebrare il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, esprimo profonda gratitudine a un’Istituzione che, da oltre due secoli e mezzo, rappresenta un presidio fondamentale di legalità, sicurezza economica e giustizia sociale per il nostro Paese".

Lo scrive in una nota Francesco Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per i 251 anni della fondazione del Corpo.



"Un particolare pensiero va al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, Colonnello Michelantonio Sportelli, e a tutte le Fiamme Gialle del territorio sannita, che ogni giorno operano con impegno, professionalità e spirito di servizio a tutela dei cittadini e delle istituzioni.

La storia della Guardia di Finanza è fatta di uomini e donne che, con disciplina e senso del dovere, affrontano con determinazione le sfide legate al contrasto dell’evasione fiscale, alla lotta contro le frodi e al presidio della legalità economica.

A tutte le Fiamme Gialle va il mio sentito ringraziamento”.