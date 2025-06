Rione Ferrovia, De Longis (PD): "Situazione parcheggi al collasso" Il consigliere comunale: "Commercio e cittadini abbandonati dall’amministrazione”

“Quella dei parcheggi al Rione Ferrovia è ormai una vera e propria emergenza, che sta mettendo in ginocchio residenti, commercianti e utenti di servizi fondamentali come l’Ospedale”. A denunciarlo è il consigliere di opposizione del Partito Democratico, Raffaele De Longis, che punta il dito contro l’immobilismo e la mancanza di programmazione dell’amministrazione comunale.



“Ogni giorno – prosegue De Longis – assistiamo a scene di caos e disagi, con automobilisti costretti a girare per decine di minuti in cerca di un posto, commercianti penalizzati da una situazione che scoraggia i clienti, e operatori sanitari che faticano a raggiungere il luogo di lavoro. È inaccettabile che, in un’area così strategica per la città, l’amministrazione continui a voltarsi dall’altra parte.”

A peggiorare il quadro, sottolinea il consigliere, “contribuisce anche la gestione dei lavori in prossimità del Paladua, che da settimane occupano gran parte del parcheggio, senza che siano stati previsti adeguati interventi compensativi per ridurre i disagi.”

“È urgente un piano straordinario per la mobilità e la sosta – conclude De Longis – che tenga conto delle esigenze di chi vive e lavora al Rione Ferrovia e restituisca decoro e funzionalità a una delle zone più importanti del nostro territorio.”