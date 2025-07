Pnrr, Picariello: contiamo di rispettare la deadline Al centro sportivo di Capodimonte i lavori stanno per riprendere

"Non ci sono particolari ritardi sul Pnrr. La discussione in Commissione è stata franca ma non prestiamo il fianco a nessuna strumentalizzazione".

Così il presidente della Commissione consiliare competente Antonio Picariello risponde alle sollecitazioni dell'opposizione e prosegue "Attraverso l'interlocuzione che ho avuto con il vicesindaco con delega al coordinamento Pics Francesco De Pierro, con gli assessori coinvolti e con le strutture tecniche cui naturalmente è demandato il dato di natura gestionale. Naturalmente c'è la massima abnegazione nel centrare gli standard temporali UE e contiamo di rispettare la deadline. Al centro sportivo di Capodimonte i lavori stanno per riprendere. In via di risoluzione anche quelli per l'asilo: ambedue sono dovuti a problemi con le ditte completamente estranei alla centrale di committenza. Anche alla Torre il Settore mi conferma che la scadenza sarà rispettata. Si lavora in maniera alacre, nonostante le complessità oggettive, non c'è nessuna inerzia. Sono progetti importanti per la città, no a gufate"