Aree interne, Rubano (FI): "Fake news da chi ha difficoltà elettorali Il deputato sannita: "Alleanze sui temi, noi aperti al dialogo”

“Le polemiche costruite ad arte da due rappresentanti istituzionali sanniti in scadenza di mandato, probabilmente in affanno di consenso, si basano su fake news e mistificazioni che danneggiano non solo l’immagine delle Aree Interne, ma anche la credibilità delle istituzioni che dovrebbero tutelare".

Così Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia dopo le dure polemiche sul Piano strategico nazionale per le aree interne.

"È evidente - rimarca Rubano - che chi oggi cerca spazio con dichiarazioni prive di fondamento lo fa perché avverte l’erosione del consenso e tenta di anticipare la campagna elettorale per le regionali. Ma ogni cosa ha il suo tempo, e ci sarà il momento opportuno per la propaganda.

Intanto va ristabilita la verità. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, ha già chiarito di non aver mai utilizzato l’espressione “spopolamento irreversibile”, che non compare in alcun modo nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021–2027. Quella formula è contenuta in studi del Censis e del CNEL, che non rappresentano la posizione del Governo.

Siamo di fronte ad un tentativo di screditare non solo il lavoro serio svolto da tanti amministratori locali, ma anche gli sforzi messi in campo da questo Governo per rilanciare le Aree Interne.

Il Piano Strategico è stato approvato all’unanimità lo scorso aprile nella cabina di regia composta da Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane. Nessuno, in quella sede, ha sollevato obiezioni.

E mentre oggi - spiega ancora il deputato di Forza Italia - qualcuno cavalca l’allarmismo, tace sul fatto che, nella programmazione 2014–2020, a fronte di 1.200 milioni di euro stanziati, sono stati presentati oltre 5000 progetti per un valore di 700 milioni ma ad oggi ne sono stati spesi solo 450 milioni, circa il 40 per cento delle risorse disponibili. Sono questi i numeri da cui bisogna partire, se si vuole parlare seriamente di sviluppo delle aree interne. Con la nuova programmazione 2021–2027, il Governo ha corretto quelle inefficienze, introducendo un modello più efficace di governance, con enti capofila territoriali incaricati di coordinare, monitorare e attuare gli interventi.

Forza Italia e il centrodestra continueranno a lavorare con serietà e visione, investendo nel rilancio delle Aree Interne. Le polemiche basate su falsità non ci distraggono: queste aree non si difendono con polemiche strumentali, ma rafforzando la capacità amministrativa, spendendo bene le risorse e costruendo alleanze istituzionali fondate sulla responsabilità. Mi auguro che anche chi è in uscita dal proprio ruolo istituzionale scelga, almeno su questi temi, un approccio più sobrio, dialogante, responsabile. Sarebbe un gesto di rispetto verso i cittadini sanniti. Il tempo della campagna elettorale arriverà, e allora il confronto sarà puntuale e rigoroso. Le alleanze, per quanto ci riguarda, si costruiscono sui programmi e sulle risposte che si intendono dare ai territori. Il tema delle Aree Interne non è marginale né negoziabile: rappresenta un criterio fondamentale nelle scelte politiche che riguarderanno il futuro della Campania. Noi di Forza Italia siamo disponibili a valutare con serietà e pragmatismo le proposte programmatiche che partiti e movimenti moderati del Sannio potranno sottoporci”.